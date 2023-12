Pojedziemy pociągiem do Ciechocinka. Jest list intencyjny urzędów i PKP. Zdjęcia

Kolejnym etapem będzie podpisanie porozumienia między stronami - PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A., Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Miastem Ciechocinek. Następnie możliwa będzie realizacja robót. Szacowana wartość prac to ponad 12 mln zł netto. Finansowanie zaplanowane jest ze środków budżetowych.

- Dzisiejsze spotkanie to fakt, że dotrzymujemy słowa. Obiecywaliśmy, że przywrócimy połączenia na trasie Aleksandrów-Ciechocinek, a tak na prawdę Bydgoszcz - Toruń - Ciechocinek. Mamy już przygotowany zamiar do ogłoszenia przetargu, czekamy na to co, zadzieje się w nowym roku. Chcemy, żeby te połączenia ruszyły już we wrześniu, gdy uczniowie wrócą do szkół, takie jest nasze marzenie. Jeśli nie, to grudzień - dodała we wtorek, 5 grudnia, Aneta Jędrzejewska, członek zarząd kujawsko-pomorskiego.