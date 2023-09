Będzie połączenie kolejowe z Aleksandrowa do Ciechocinka. Wideo

- Od wielu lat trwają rozmowy o przywróceniu połączenia kolejowego między Aleksandrowem Kujawskim i Ciechocinkiem, a także Toruniem. Rozmowy nabierają tempa - tłumaczy Lidia Tokarska, starosta aleksandrowski. - Z doniesień medialnych wiemy, że będzie remont linii nr 245. To daje nam nam pole do dalszych rozmów i szukania wykonawcy tych połączeń.

Trwają rozmowy lokalnych samorządów z Urzędem Marszałkowskim w sprawie przywrócenie połączenia kolejowego do Ciechocinka. To pokłosie konferencji ministra Andrzeja Adamczyk w uzdrowisku, gdzie padło zapewnienie o remoncie linii 245.

- Mieszkańcy czekają na powrót pociągów. To też powrót sentymentalny do lat naszej młodości - dodaje starosta Lidia Tokarska.

Wrócą pociągi do Ciechocinka. Minister Adamczyk w uzdrowisku

Piotr Majerczak, członek zarządu PKP PLK - dyrektor ds. utrzymania infrastruktury zapewnia: - Dokonaliśmy przeglądu linii kolejowej Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek i naprawdę nie wiele trzeba, bo 12 mln zł, by przywrócić tu ruch pociągów. Został wystosowany list intencyjny do marszałka województwa kujawsko - pomorskiego i oczekujemy potwierdzenia, że jeśli te 12 mln zł zostanie wydatkowane, przywrócimy sprawność tej linii, to te połączenia kolejowe tu wrócą.