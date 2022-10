Ciechocinek wykluczony kolejowo. Linia jest sprawna, czekają na pociąg

Ostatnie połączenia kolejowe na linii 245 odbywały się w sezonie letnim w 2013 roku. Teraz z linii korzysta tylko okazjonalnie przewoźnik turystyczny. Ostatni pociąg na trasie Toruń – Ciechocinek przejechał w kwietniu.

- Linia jest sprawna i czynna – wyjaśnia Piotr Kwabiszewski, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK S.A. - Nie ma tylko przewoźnika, za jego wybór odpowiada Urząd Marszałkowski. My zarządzamy jedynie linią i jesteśmy gotowi udostępnić całą infrastrukturę, by przewoźnik mógł jechać. Wcześniej trasa wykorzystywana była także do przewozów towarowych. To nie musi być połączenie Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek. Można z Ciechocinka dojechać do Inowrocławia.