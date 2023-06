Wrócą pociągi do Ciechocinka. Minister Adamczyk w uzdrowisku mówił o połączeniu kolejowym Aleksandrów - Ciechocinek [wideo, zdjęcia]

W czwartek, 28 czerwca, na dworcu w Ciechocinku odbyła się konferencja ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, który mówił o wykluczeniu kolejowym nadwiślańskiego uzdrowiska.

Padły deklarację i informację o naprawie linii kolejowej Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek, która od 12 lat jest nieczynna.

- Ciechocinek to perła polskich uzdrowisk. Od 12 lat nie przyjeżdża tu żaden pociąg. Przez naszych poprzedników, którzy wprowadzali system optymalizacji kolei, a w efekcie likwidowali połączenia - mówił minister Andrzej Adamczyk. - Wiemy, jak to naprawić. O remoncie linii będzie mówił Piotr Majerczak. Jednak to wszystko bez sensu, jeśli nie będziemy mieli zapewnionych regularnych połączeń kolejowym. Wszystko w rękach marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Zwracam się do pana marszałka z apelem i prośbą, zlikwidujmy to połączenie kolejowe Ciechocinka, tych wszystkich kuracjuszy, osób starszych i niepełnosprawnych. To nie jest trudne, by pociąg obsługiwał niedługą, bo 7 km, linię kolejową.