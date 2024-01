Do Ciechocinka autobusem MZK Toruń. Radni uzdrowiska podjęli decyzję

Prawie dwie godziny radni i kilkoro mieszkańców dyskutowali w sprawie międzygminnego porozumienia z Toruniem i dojazdem autobusów MZK do Ciechocinka.

Obrady były bardzo burzliwe, a radni mają różne zdanie na temat umowy z MZK Toruń.

- Umowa z MZK, mimo że wygląda atrakcyjnie, nie jest dobrym rozwiązaniem – zaczął Sebastian Sobieraj. - To my będziemy musieli ponosić koszty. Gdy jest dawna firma Arriva, to nie płacimy.

Podobnego zdania był radny Krzysztof Zakrzewski.

- Dla mieszkańców oczywiście jest to korzystne, ale my musimy się zastanowić skąd wziąć na to pieniądze. Żebyśmy nie musieli zabierać z inwestycji. Niedługo wybory, stawiamy nowych radnych oraz burmistrza w trudnej pozycji – mówił.

- Czy ktoś z państwa jeździ autobusami – pytał Wojciech Skotnicki. - Bardzo dużo osób dojeżdża do Aleksandrowa. Arriva podstawia rano kolejne autobusy. Oczywiście miasto Aleksandrów podpisało porozumienie, bo mają jeszcze połączenia kolejowe. Do Torunia odchodzi aż 28 pociągów.