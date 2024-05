Nowy hit o Ciechocinku. Piosenka o uzdrowisku "Ławeczka" Janusza Małeckiego podbija internet. Posłuchaj

Piosenki o Ciechocinku

Kabareton, czyli terapia śmiechem

"Ławeczka" to już hit internetu. Kuracjusze, którym puszczamy utwór, potakują. - To prawda, prawda - śmieje się pani Janina z okolic Zielonej Góry. - Ławeczka nic nie powie, nawet gdyby CBOŚ nad nią stał. W Ciechocinku jestem drugi raz. Cztery lata temu, moja koleżanka z pokoju, przeżyła na jednej z nich urocze chwile. Opowiadał mi bez skrępowania.

Pan Janusz z Ciechocinkiem związany jest od dziecka. Nie ukrywa, że bardzo lubi swoje miasto. Piosenkę napisał w czasie pandemii, z nudów. - Wcześniej coś tam napisałem, ale to przy okazji jakiegoś wydarzenia. Ten utwór powstał przez przypadek. Pierw nuciłem melodię, a później do niej powstały słowa - opowiada. - Chciałem je tak ułożyć, żeby poruszyć problem ławeczki.

O ławeczce z Ciechocinka

Janusz Małecki skromnie mówi, że nie spodziewał się takich oklasków i tylu miłych słów. - Nie marzyłem nawet o tym, by piosenkę wykonali artyści podczas Kabaretonu. To tylko historia ławeczki - dodaje.

Sam wiele razy słyszał dziwne odgłosy, które dobiegały z parku. Wiele razy musiał zostawać na nocne dyżury. Po imprezach w Stodole, czy koncertach w Muszli dochodziły różne dźwięki z okolic Parku. Jakby znak, że akurat to miejsce jest zajęte - dodaje z uśmiechem.

Podczas Kabaertonu utwór nagrali synowie pana Janusza, a następnie doskonale go zmontowali, by utwór poszedł w świat i dalej bawił ludzi. Pani Janusz pamięta również o córce, która cały czas motywuje tatę do dalszego działania i nakłania do napisania kolejnego utworu.