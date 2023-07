Wielka Gala Tenorów 2023 w Ciechocinku. Tłumy na festiwalu w uzdrowisku. Zdjęcia i wideo

Koncerty w sobotę i niedzielę (1 i 2 lipca) rozpoczną się o godz. 20. 1 lipca festiwal zabierze nas do gorących Włoch. W niedzielę, wzorem lat ubiegłych, o laur zwycięstwa ubiegać się będą młodzi wokaliści podczas konkursu akademii muzycznych.

- Wystąpią artyści z całego świata. Dla mnie to honor występować przed ciechocińską publicznością to dla niej z przyjemnością tworzymy nowe scenariusze. Mówi się, taki festiwal, jaki jego dyrektor artystyczny. Dlatego dokładam starań, żeby za każdym razem zaskoczyć widownię - dodał Dariusz Stachura, dyrektor artystyczny festiwalu. - Gdy na scenie jest tenor, to wówczas jest królem, a gdy jest ich więcej, to już wielka gala.