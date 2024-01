Bal karnawałowy 2024 u Sióstr Służebniczek w Aleksandrowie Kujawskim. Zdjęcia

Karnawał to okres poprzedzający Wielki Post i zawsze zaczyna się 6 stycznia. Taneczny czas kończą ostatki, nazywane także zapustami i śledzikiem. Zgodnie z tradycją rozpoczynają się w Tłusty Czwartek, w 2024 roku to 8 lutego, a kończą się we wtorek przed Środą Popielcową (14 lutego). W Polsce ostatki są hucznie obchodzone. Na Kujawach tradycyjnie chodzi Koza, która ma przynieść szczęście, ale także zbiera pieniądze na ostatnią karnawałową zabawę.

Karnawał jaki znamy swój początek miał we Włoszech w drugiej połowie X wieku. W Wenecji w 1904 roku zorganizowano publiczną rozrywkę, wówczas pojawiło się słowo "Carnevale". Wenecki karnawał i maski maiły swój renesans w 1979 roku.

Kolejnym znanym karnawałem jest ten w Rio de Janeiro (Carnaval do Brasil), który został wpisany do Księgi Rekordów Guinessa. Inne znane zabawy to: hiszpański Karnawał w Santa Cruz de Tenerife.