Tężnie solankowe to symbol Ciechocinka. Jak działają tężnie w uzdrowisku? [zdjęcia]

Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek, przejęte przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w 2012 roku, zarządza kilkoma szpitalami uzdrowiskowymi, a także słynnymi ciechocińskimi tężniami solankowymi i fontanną Grzybek. To specyficzne uzdrowisko, nie tylko ze względu na swoje położenie i walory przyrodnicze, ale także fakt, że na utrzymaniu ma obiekty, które generują ogromne koszty. To słynna fontanna, Warzelnia Soli, inhalatorium, ale także tężnie solankowe.

Jak działają tężnie solankowe w Ciechocinku?

Tężnie solankowe na początku były urządzeniami do eksploatacji podziemnych złóż soli, ale szybko zamienione je w miejsca służące naturalnym inhalacjom. Pierwsze dwie wybudowano w latach 1824-1828 według projektu Jakuba Graffa, profesora Akademii Górniczej w Kielcach, z inicjatywy Stanisława Staszica, który był jednym z twórców koncepcji przemysłowego wykorzystania zalegających pod Ciechocinkiem pokładów soli. Trzecią - w roku 1859.

Solankę do tężni pompuje się ze źródła nr 11, czyli słynnej fontanny “Grzybek" i wtłacza na górę do korytek zainstalowanych na ich szczycie. Stąd solanka, w silnym stężeniu, przesącza się kroplami po ścianach tężni i pod wpływem wiatru i promieni słonecznych intensywnie paruje. Dzięki temu mamy bogaty w jod mikroklimat.