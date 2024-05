Piknik Rycerski 2024 w Aleksandrowie Kujawskim. Ponad 200 rekonstruktorów przejęło miasto. Zdjęcia, wideo

To już czwarta edycja Pikniku Rycerskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Organizatorem zabawy jest Chorągiew Zaciężna Ziemi Kujawskiej przy wsparciu Miejskiego Centrum Kultury. Każdego roku piknik przyciąga mieszkańców i rekonstruktorów, w 2024 do miasta przyjechało ponad 200 osób z całej Polski.Piknik rozpoczął się w sobotę, 18 maja od przemarszu rycerstwa ulicami miasta do parku Jana Pawła II. Tam po przemówieniach i przedstawieniu wszystkich grup otwarto piknik uroczystą salwą.