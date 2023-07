Wielka Gala Tenorów 2023 w Ciechocinku. Pieśnią "O sole mio" rozpoczęli drugi dzień festiwalu w uzdrowisku [zdjęcia i wideo]

Drugiego dnia brakowało miejsc, widzowie przynosili swoje krzesełka, by posłuchać niezwykłego koncertu. - Jesteśmy z Torunia i każdego roku przyjeżdżamy do Ciechocinka. Na te trzy dni wynajmujemy sobie pokój, ale zawsze jest problem ze znalezieniem wolnych miejsc. Za rok chyba będziemy dojeżdżać, nie może nas tu zabraknąć - tłumaczy Wanda Molik, która przyjechała z mężem.

Anna, Wiesława i Elonora to kuracjuszki z okolic Łodzi. - Nasza orkiestra, nasz Stachura, musiałyśmy przyjść. Bardzo się cieszę, że trafiłyśmy do Ciechocinka akurat na ten festiwal. Zresztą tu nie ma nudy, każdego dnia coś się dzieje -mówią panie.

19. Festiwal Wielka Gala Tenorów to międzynarodowa impreza.

- Wystąpią artyści z całego świata. Dla mnie to honor występować przed ciechocińską publicznością to dla niej z przyjemnością tworzymy nowe scenariusze. Mówi się, taki festiwal, jaki jego dyrektor artystyczny. Dlatego dokładam starań, żeby za każdym razem zaskoczyć widownię - dodał Dariusz Stachura, dyrektor artystyczny festiwalu. - Gdy na scenie jest tenor, to wówczas jest królem, a gdy jest ich więcej, to już wielka gala.