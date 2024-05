Koncert dla Anny Budczan. W Ciechocinku zagrają razem dla poparzonej O'dolinki

Do tragicznego wypadku doszło w Chełmnie, podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Polska od Kuchni (23 lipca 2023). Wówczas zapaliła się substancja łatwopalnej w urządzeniu gastronomicznym. Poparzonych zostało sześć pań z KGW O'dolinka, jednak najbardziej ucierpiała pani Ania Budczan . Kobieta przeszła kilkanaście operacji i przeszczepów, walczyła o życie w gryfickim szpitalu.

Do tego dochodzą opatrunki, wizyty u lekarzy i droga rehabilitacja, by mogła wrócić do sprawności.