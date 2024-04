Mieszkańcy Aleksandrowa Kujawskiego: Stan placów zabaw w mieście jest fatalny

- To, że brakuje piasku, to widać. Sama spacerując z psem, widziałam, jak jeden pan... zabierał piasek do reklamówki - mówi nam mieszkanka Aleksandrowa Kujawskiego. - Zapytałam, po co, to robi. Okazało się, że jest darmowy i dobrze się sprawdza do posypywania chodników zimą.