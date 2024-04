Wypadek w gminie Aleksandrów Kujawski. Mężczyzna wpadł do maszyny do cięcia kartonów

- Na miejscu działały cztery zastępy straży pożarnej w tym OSP z Aleksandrowa Kujawskiego. W zgłoszeniu otrzymaliśmy informację, że mężczyzna wpadł do maszyny - tłumaczy asp. Michał Żbikowski. - Gdy dojechaliśmy do firmy, pracownik został już wyciągnięty.

Urządzenie, które z wyjaśnień strażaków, służyło do cięcia i układania kartanów, zostało wyłączone przez innych pracowników zakładu. Oni także wyciągnęli poszkodowanego.Mężczyzna, około 40-lat, doznał poważnych obrażeń głowy i ciała, doszło do zatrzymania krążenie. Resuscytację krążeniowo-oddechową przeprowadzili strażacy z załogą karetki. Poszkodowany został zabrany do szpitala we Włocławku.