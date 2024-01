Płuca na Placu 3 Maja w Aleksandrowie Kujawskim. Akcja edukacyjna w mieście

Wyjątkowa instalacja przedstawiająca model ludzkich płuc na Placu 3 Maja w Aleksandrowie Kujawskim pojawiła się 10 stycznia. Nasze miasto było jednym z 60 w Polsce, do których w tym sezonie grzewczym Polski Alarm Smogowy trafia z kampanią "Zobacz, czym oddychasz. Zmień to”.

Dzięki antysmogowej instalacji mieszkańcy Aleksandrowa Kujawskiego mogli zobaczyć, czym oddychają.

- Wentylatory umieszczone z tyłu płuc przepuszczają przez nie powietrze, co sprawia, że płuca „oddychają”. Po pewnym czasie na białej materii zaczynają osadzać się zanieczyszczenia powietrza. W podobny sposób zanieczyszczenia trafiają do naszych płuc – tłumaczy rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego, Piotr Siergiej.

- Smog to cichy zabójca – zaznacza Paulina Warachim z Fundacji Zielone Kujawy. - Rocznie zabija około 40 tys. osób. Pogoda była sprzyjająca, więc płuca nie są czarne. To nie jest badanie naukowe, a jedynie akcja edukacyjna, która zwrócić uwagę na jakość powietrza i zachęcić do wymiany źródeł ciepła.