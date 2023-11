Opóźnione pociągi i brak informacji. Co się dzieje w Aleksandrowie Kujawskim

- Dojazd pociągiem z Aleksandrowa Kujawskiego to prawdziwy dramat. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, a teraz w ciepłą odzież - narzeka jeden z uczniów, który dojeżdża do szkoły do Torunia. - To ostanie rok, później nie wsiądę już do pociągu.

W czwartek, 23 listopada po raz kolejny w tym tygodniu pociąg do Torunia był opóźniony. Tym razem o 90 minut. - Nie chodzi nam o opóźnienia, bo to się zdarza, ale brak informacji – mówią pasażerowie.

Pociąg na dworzec w Aleksandrowie Kujawskim miał przyjechać o 6.57. Dopiero o godz. 7.15 przez megafon ogłoszono opóźnienie.