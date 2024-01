Autobusem MZK Toruń pojedziesz do Aleksandrowa Kujawskiego

Jest szansa, by autobusy dojeżdżały także do Aleksandrowa Kujawskiego. Rozmowy rozpoczęły się w połowie ubiegłego roku i pierw dotyczyły połączenia z Ciechocinkiem. Następnie władze uzdrowiska zaczęły wycofywać się z pomysłu.

- Zorganizowano spotkanie z przedstawicielem MZK Toruń i Arrivą, podczas której zaprezentowano nam rozwiązanie. Pracownik Arrivy wprost powiedział, że jeśli wybierzemy MZK, to ich firma zrezygnuje z innych przewozów w Ciechocinku, bo nie będzie im się to opłacało – mówi jeden z radnych.

Gmina i miasto musiałoby partycypować w kosztach połączeń. Nie są to wielkie kwoty, a korzyści dla mieszkańców ogromne. Przy jedenastu kursach wielkość miesięcznego dofinansowania gmin według przedstawionych propozycji pism to: miasto Aleksandrów Kujawski - 8 722,15 zł, gmina Aleksandrów Kujawski - 41 231,98 zł, Ciechocinek - 20 219,49.

- Jesteśmy entuzjastycznie nastawieni – mówi Arkadiusz Gralak, burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego. - Patrzymy na to przez pryzmat korzyści, głównie młodzieży, która może wsiąść w autobus w Aleksandrowie i wysiąść w centrum Torunia. Iść do szkoły, na uczelnię, zakupy, czy po prostu dyskotekę. Ta oferta to układ prezydenta Torunia w naszym kierunku. Czekamy na decyzję innych gminy. My jesteśmy na tak!

Mieszkańcy już pytają, kiedy podmiejskie autobusy MZK Toruń ruszą z Aleksandrowa Kujawskiego.

- Od podpisania porozumienia potrzebujemy niespełna miesiącu – mówi Zbigniew Wyszogrodzki, prezes MZK Toruń. - Technicznie jesteśmy gotowi. Z gminami rozmawialiśmy o 11 kursach i pięciu w soboty, niedzielę oraz święta, ale jesteśmy przygotowani na każdą ilość.

Autobus z centrum Aleksandrowa Kujawskiego miałby jechać przez Ciechocinek (jeśli podpiszą porozumienie) na Plac Rapackiego. Czas to około 50 minut. Mieszkańcom to nie przeszkadza.

- Pociągi coraz częściej się spóźniają, takie połączenie to dla nas super rozwiązanie. Mój syn jeździ do szkoły do Torunia, na razie umawiamy się z innymi rodzicami i wozimy dzieci na zmianę – mówi jedna z mieszkanek.

Dla innych to po prostu tańsze rozwiązanie. Jak dowiedzieliśmy się w MZK w Toruniu, bilet czasowy uprawnia do przejazdu z przesiadkami na wszystkich liniach dziennych i nocnych, w określonym niżej czasie od momentu skasowania w I i II strefie. Bilet 60 minut to koszt 3,80 zł za normalny i ulgowy 1,90 zł, 90 minut to kolejno 6,80 zł i 3,40 zł. Miesięczny to koszt od 110 złotych. Ostatnia zmiana cen podjęta była uchwałą Rady Miasta Torunia 20 października 2022 roku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2023 roku.