Orlęta Aleksandrów - Chemik Bydgoszcz. Nastroje piłkarzy po walkowerze. Zdjęcia, wideo

- Chcieliśmy zorganizować ten mecz i spełnić wszystkie wymogi. Nie było jednak dobrej woli, wsparcia ze strony policji. Pan burmistrz może nie wiedział, bo pierwszy raz spotkał się z taką sytuacją. Nie dziwię mu się. Można jednak było to zrobić. To byłoby widowisko dla Aleksandrowa. Były takie mecze już - mówił Cezary Smieszny, który podczas spotkania zarządu klubu nie będzie ubiegał się o stanowisko prezesa. - Chcę patrzeć na to z boku. Pracujemy w tu czynie społecznym, poświęcamy swój czas i rodziny Nie robimy tego dla siebie, a dla mieszkańców.