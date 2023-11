11 listopada 2023 w Aleksandrowie Kujawskim. Uroczystości z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości

Nie zabrakło także mieszkańców, którzy wspólnie świętowali Dzień Niepodległości 2023.

- Przyszliśmy, by wspólnie zaśpiewać hymn i wspominać tych, którzy walczyli o naszą wolność. To ważne, by od małego dzieci uczyć takich patriotycznych zachowań - tłumaczy pan Marcin, który na Plac 3 Maja przyszedł z 4-letnim synem.