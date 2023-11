Bieg Niepodległości 2023 w Aleksandrowie Kujawskim. Pierwszy taki bieg w mieście. Wideo i zdjęcia

Po raz pierwszy w Aleksandrowie Kujawskim zorganizowano Bieg Niepodległości. Pobiegło 140 uczestników od przedszkolaka po osoby dorosłe. Impreza odbyła się Parku Miejskim im. Jana Pawła II, tam ustalono trasy od 150 metrów do 500 metrów.

Każdy zawodnik otrzymał specjalnie zaprojektowany na tę okazję medal, a dla najlepszych czekały medale.

Organizatorem imprezy była Fundacja Cypisek Dzieciom. Bieg mógł odbyć się dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystki, w ramach projektu Mikrogranty Sportowe oraz środkom Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego.

- To pierwsza taka impreza w naszym mieście. Cieszę się, że w ten sposób możemy uczcić Dzień Niepodległości - powiedział Arkadiusz Gralak, burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego.

- Bieg Niepodległości, bo to dobra okazja do uczczenia tego wyjątkowego dnia. Zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców miasta i powiatu, uczestników jest bardzo dużo Okazuje się, że taki bieg to niesamowite emocje nie tylko dla nas, ale także dla uczestników. Istotne są również piękne medale, które zostały zaprojektowane specjalnie na tę okazję - wyjaśniła Angielika Śmigiel z Fundacji Cypisek Dzieciom.