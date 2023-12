Bieg Mikołajkowy 2023 w Aleksandrowie Kujawskim. Prawie setka dzieci na starcie Zdjęcia i wideo

Dzieci i rodzice byli zachwyceni. - To rodzinna atmosfera. Znamy się z treningów i doskonale się bawi - powiedziała Aleksandra Podolska, mama Olka , który również wziął udział.

- To także trochę inne, ciekawe spędzenie niedzieli. Bawić mogą się całe rodziny - dodała trenerka Angielika Śmigiel.

Każdy z uczestników dobiegł do mety. Liczył się start i doping rodziców, a ten był bardzo głośny.

Mimo mrozu, dzieci dobrze się rozgrzały. - Lubię biegać na śniegu i brać udział w zawodu. Cieszę się, gdy mogę zdobywać puchary i medale - tłumaczy NaM Ania z Nieszawy, zawodniczka Orląt.

Imprezę wsparł Arkadiusz Gralak, burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego.

Na rozgrzewkę czekał ciepły posiłek i herbata. - Najważniejsze, by zaszczepić w dzieciach miłość do sportu. To zdrowie i dobra kondycja - dodaje pani Aleksandra.

- Mam nadzieję, że takich imprez będzie więcej. To okazja do wspólnego wyjścia, wyłączenie telewizora. Dla dzieci najważniejsza jest obecność rodziców i wspólny doping - dodaje mama jednego z uczestników.

Informacja także w materiale wideo.