Piłkarskie przedszkole w Służewie wystartowało. Klub Orzeł zaprasza. Zdjęcia

Pani Karolina to piłkarka oraz trenerk a, która w świetny sposób nawiązała relację z maluchami i prowadziła urozmaicone zajęcia z elementami piłki nożnej.

Zajęcia dla maluchów to nie tylko nauka, ale przede wszystkim ruch i zabawa na świeżym powietrzu.

Klub Orzeł Służewo prowadzi nabór do wszystkich roczników - od 2014 do 2020. - Zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia w nasze szeregi - dodał prezes Chojnacki.