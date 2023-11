Bieg i rajd z grupą Polkrys. Tak świętowali 11 listopada 2023 Ewelina Fuminkowska

Grupa Polkrys po raz kolejny zorganizowała imprezę biegową. Tym razem to rajd i bieg z okazji 11 listopada. Do pokonania było nawet 90 km, ale tę trasę pokonało tylko dwóch śmiałków na rowerach. Co planują jeszcze pacjonaci sportu z Aleksandrowa Kujawskiego?