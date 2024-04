Walkę Igora Piotrowskiego z Aleksandrowa Kujawskiego zobaczymy w TVP

Igor Piotrowski to młody i utalentowany wychowanego Ciechocińskiego Klubu Bokserksiego "Potężnie". Na swoim koncie ma już kilka niezwykłych sukcesów, a na jego piersi nie raz błyszczał złoty medal.Igor to mieszkaniec Aleksandrowa Kujawskiego, brat Daniela, który także może pochwalić się licznymi sukcesami w boksie. Obecnie trener aleksandrowskiej sekcji CKB "Potężnie".Młody bokser już jutro (piątek 19 kwietnia) będzie walczył podczas Suzuki Boxing Night. Igor zmierzy się Johnym Harty z Irlandii. Gala będzie transmitowana przez TVP Sport. Walkę Igora będzie można zobaczyć 19 kwietnia na szklanym ekranie już o godz. 20.30.Zapraszamy do oglądania i trzymania kciuków za Igora!