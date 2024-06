Zakończenie Oktawy Bożego Ciała w Aleksandrowie Kujawskim. Piękna, polska tradycja. Zdjęcia

W liturgii Oktawa Bożego Ciała istniała do 1955 r. Została zniesiona dekretem papieża Piusa XII. Mimo to w Polsce jej obchodzenie zostało zachowane jako zwyczaj. Z prośbą do Stolicy Apostolskiej zwrócił się w tej sprawie Episkopat Polski. Oktawa Bożego Ciała w Polsce nie ma więc charakteru liturgicznego, a jedynie zwyczajowy. Aktualnie reguluje ją instrukcja Episkopatu Polski z 1987 roku „O kulcie tajemnicy eucharystycznej poza Mszą świętą”.