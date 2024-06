Urząd Marszałkowski wykupi basen solankowy w Ciechocinku. To ratunek dla zabytku

- Druga nieruchomość to budynek Łazienek, który zostanie zakupiony za kwotę nie wyższą niż 10 milionów złotych. Znajdujący się przy ul. D.M. Raczyńskich 4 zespół łazienek o łącznej powierzchni użytkowej około 2200 m² również jest wpisany do rejestru zabytków. Po zakupie, planowana jest adaptacja tego budynku do zadań własnych samorządu województwa - napisał na swoim fanpage Jarosław Jucewicz, burmistrz Ciechocinka. - Serdecznie dziękuję radnym i zarządowi województwa za ich zaangażowanie i wsparcie w ochronie dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Dzięki ich decyzjom, te historyczne miejsca będą mogły odzyskać dawną świetność i służyć kolejnym pokoleniom.