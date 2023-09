Odpust 2023 w parafii Narodzenia NMP w Ostrowąsie. Pielgrzymi z całego powiatu [zdjęcia]

W naszym kraju Narodzenie Najświętszej Maryi Panny świętowano także jako dzień Matki Boskiej Siewnej. Do kościoła często przynoszono ziarno, przeznaczone na jesienny zasiew a kapłan je święcił. Do rolników i gospodarzy zwrócił się także ks. dr Janusz Drewniak, proboszcz parafii Narodzenia NMP w Ostrowąsie: - To też okazja do podziękowania za tegoroczne plony i ziarno, a także modlitwa, by kolejne były obfite.