Zmiany w parafiach w Aleksandrowie Kujawskim, Służewie i Siniarzewie. Odchodzą proboszczowie

„Jeśli zaś chodzi o ludzi młodych to trzeba im stwarzać przestrzeń spotkania, aby mogli we wspólnocie czy grupie duszpasterskiej zbliżyć się do Pana Boga w Kościele. Warto także katechizować dorosłych przez dodatkowe nauki czy kazania katechetyczne oraz zwrócić szczególną uwagę na naukę modlitwy w ciszy, której dzisiejszy człowiek bardzo potrzebuje.” - powiedział biskup Wętkowski.