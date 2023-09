Tu będzie stadion i strefa sportowa. KOWR przekazał miastu Ciechocinek działki za ponad 11 mln zł. Zdjęcia i wideo

- Tu na razie jest ściernisko, ale będą piękne obiekty. Wcześniej nieużytki nie przynosiły chluby miastu. Dzisiejsze porozumienie to także dowód na dobrą współpracą samorządu z rządem – dodał senator Józef Łyczak.

Teren przeznaczony będzie na rozwój funkcji uzdrowiskowych, czyli rekreacyjnych, sportowych, prozdrowotnych, spacerowych. To wyjątkowe wydarzenie, bo do tej pory KOWR gruntów o tak dużej powierzchni nie przekazał. Dzięki porozumieniu minister Anny Gembickiej i burmistrz Jarosława Jucewicza dziś możemy podpisać protokół przekazania i na tym zakończyć całą procedurę. Ciechocinek to drugie co do znaczenia i ważności uzdrowisko w Polsce. Zatem można powiedzieć, że misja KOWR nie tylko rozwój obszarów wiejskich, ale także rozwój gmin uzdrowiskowych – powiedział Stanisław Zimnicki, dyrektor oddziału KOWR w Bydgoszczy. - Bez własności gruntów samorząd nie może wydawać środków publicznych na inwestycje. Miasto będzie mogło zaoszczędzić kilkanaście milionów złotych i uporządkować wszystkie inne sprawy.