Gala Suzuki Boxing Night w Ciechocinku. Uzdrowisko przygotowane na przyjęcie sportowców. Zdjęcia i wideo

Konferencja w MCK w Ciechocinku była promocją I Turnieju kwalifikacyjnego do OOM kadetek oraz turnieju selekcyjnego do KN młodzików, który odbywa się w uzdrowisku od wtorku 27 lutego i potrwa do soboty, 2 marca. Tym razem do Ciechocinka przyjechało blisko 300 zawodników z całej Polski.

W ciechocińskim klubie bokserskim trenuje już ponad 80 osób. Zawodnicy na swoim koncie mają liczne sukcesy. - Cieszę się, że odciągacie dzieci od komputerów, bo boks to nie tylko zawody i rywalizacja, ale także treningi. Dla miasta to niezwykła promocja - mówił burmistrz Jarosław Jucewicz.

Andrzej Łozicki, wicestarosta aleksandrowski, zaznaczył, że już wcześniej w Ciechocinku istniało wiele sportowych sekcji.

- Na początku sceptycznie patrzyłem na to, co się dzieje. Panowie przeszli dług ą i krętą drogą, by reaktywować boks w Ciechocinku. To też doskonała promocja powiatu - mówił.

Od wtorku do soboty 2 marca w Ciechocinku odbywa się Turniej kwalifikacyjny do OOM kadetek oraz turniej selekcyjny do KN młodzików. - Powiat wspiera takie imprezy i kluby z całego powiatu. Mogę zdradzić, że w sobotę będzie smaczna niespodzianka. Panie z KGW Niszczewianki przygotują dla zawodników i widowni regionalne przysmaki - zdradziła radna powiatowa Ewelina Lewandowska.