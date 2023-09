Festiwal Food Truck 2023 w Aleksandrowie. Smaki z całego świata przyciągnęły mieszkańców

- Nie jadam zazwyczaj takich rzeczy, ale skoro jest okazja, to wybraliśmy się na coś dobrego. Akurat jest pora obiadowa, więc nie będę miała gotowania i zmywania w domu - tłumaczy pani Ania, która przyjechała z dziećmi i mężem.

Kolejny festiwal Food Truck w mieście przyciągnął na plac koło MCK mieszkańców Aleksandrowa Kujawskiego i okolic. W restauracjach na kołach można było znaleźć potrawy z całego świata, do tego słodkie desery, muzyka i dmuchany plac zabaw.

- To niestety nie są najtańsze dania, ale to raz na jakiś czas. Jest tyle zapachów, że nie wiem, co wybrać - dodała Gosia.

Pan Grzegorz postawił na trunek z procentami. - Można usiąść ze znajomymi i porozmawiać. Szkoda, że nie ma polskiego trucka z bigosem, żurkiem czy pierogami. Na pewno byłby najbardziej oblegany -dodał.