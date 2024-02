Rolnicy o proteście. Wideo z konferencja w Turznie. Zdjęcia

- Dziękuję za tak liczne przybycie. Jest ponad 150 traktorów, do tego samochody. To rolnicy z powiatów aleksandrowskiego, radziejowskiego i włocławskiego. W nas jest siła - mówił organizator Daniel Pawlak. - Panie wiceministrze Kołodziejczak, mówił pan, że protesty będą organizować amatorzy. Proszę zobaczyć, jaka jest frekwencja dzisiaj.

W piątek, 9 lutego całej Polsce odbył protest rolników. Swoją złość i siłę zademonstrowali także gospodarze z powiatu aleksandrowskiego, którzy traktorami wyjechali do Torunia.

- Nie zgadzamy się na politykę landów, my żyjemy w Polsce. Chcemy produkować zdrową żywność w naszym kraju bez polityki Unii. Teraz będziemy nieśli złość i determinację. W nas jest siła. Silna jest pięść polskiego rolnika i uderzymy, gdy będzie potrzeba - dodał Henryk Niemczyk.

Rolnicy nie ukrywali swojej złości i frustracji. Na stacji paliw w Turznie spotkało się ponad 150 ciągników z trzech powiatów. Wszyscy walczą o to samo.

Rolnicy protestują wobec wprowadzanych zmian w unijnej polityce rolnej. Domagają się także zmian w zapisach strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Obecne zapisy, prowadzą do ograniczenia produkcji rolnej w Europie poprzez nakładanie dodatkowych wymagań środowiskowych.

Trasę przejazdu przedstawił Dominik Serocki, który nie ukrywał, że problemy mogą pojawić się także na DK 91. - Jedziemy do Torunia, następnie z powrotem w kierunku Podola.

Rolnicy chętnie dołączyli do protestu. - Nie chcę dopłat, chcę godnej zapłaty - mówi rolnik. - Gdy trzeba będzie pojechać jeszcze raz, to będę. Nie byłem skory do takich protestów i utrudniania innym przejazdu, ale prosimy nas zrozumieć, że walczymy też o dobre ceny polskiej żywność dla wszystkich.