Protest rolników 5 i 6 marca. Problemy w Nowym Ciechocinku i na całej DK 91

- To była trudna decyzja, ale rządzący nie dają nam żadnych szans. Protestujemy nie tylko dla siebie, ale chcemy też zwrócić uwagę konsumentów. To, co kupują w sklepach i marketach nie zawsze pochodzi z polskiej wsi - tłumaczą gospodarze.

Zbiórka ciągników odbędzie się około godz. 8 na stacji paliw w Turznie. Następnie sznur pojazdów przejedzie DK 91 do Nowego Ciechocinka na skrzyżowanie z drogą wojewódzką. Tam, około godz. 10 rozpocznie się protest. Pojazdy osobowe z Aleksandrowa Kujawskiego do Ciechocinka będą przepuszczane co około 15 minut, samochody ciężarowe drogą krajową co godzinę.