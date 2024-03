Od wtorku, 5 marca gospodarze z powiatu aleksandrowskiego blokują przejazd drogą krajową i wojewódzką. Co godzinę przepuszczane są samochody osobowe w kierunku Ciechocinka, a drogą krajową tylko samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony. Dla pozostałych pojazdów wprowadzono objazdy.

- Rozmawialiśmy przede wszystkim o problemach polskich rolników, ale także o tym, jak tę sytuację poprawić. Mają dobre pomysły i wystarczy ich posłuchać, a następnie w odpowiednim gronie przedyskutować. Te działania rolników, które obserwują, one determinują wszystkich polityków, żeby te działania przyśpieszyć – tłumaczył wojewoda Piotr Hemmerling. - To nie są problemy, które da się rozwiązać, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Żałować należy, że dopiero te gorące protesty rolników spowodowały, że rolników zaczęto słuchać i zastanawiać, czy działania byłe dobrze podejmowane.

Na zaproszenie wójta Andrzeja Olszewskiego odpowiedział także Michał Ramlau, wicestarosta toruński. - Chętnie przyjechaliśmy na spotkanie i rozmowy z rolnikami. Tylko i aż po to, aby ich wesprzeć. Rozumiemy ich postulaty, ale jako samorządowcy nie mamy wpływu na rozwiązanie tych problemów. Bardzo dobrze, że przyjechał pan wojewoda, któremu możemy ten przekaz rolników wzmocnić i prosić, aby te postulaty dotarły wreszcie do aktualnie rządzących – dodał.

Negatywnie - nie powinien się on odbijać na mieszkańcach

Negatywnie - nie powinien się on odbijać na mieszkańcach

– Rolnictwo już nie jest w stanie zarobić na utrzymanie gospodarza. Niedługo z producenta zdrowej żywności możemy stać się importerem i może o to chodzi, również krajom UE – tłumaczy wójt Borowski. - Sam jestem kierowcą, nie chciałbym uczestniczyć w takim przymusowym postoju, ale co ci rolnicy mogą, w jaki sposób wyrazić swoją opinię i zwrócić uwagę na całą sytuację.

Rolnicy z powiatu aleksandrowskiego przygotowali także list do premiera Donalda Tuska. Zawarli w nim wszystkie postulaty, które poparli setkami podpisów. Postulaty przeczytał Sławomir Kretkowski z gminy Koneck.

- Jesteśmy z rolnikami, bo to często nasi mężowie, ojcowie lub bracia. Znamy problemy, same się z nimi boryka. Cieszy nas jednak to, że wspierają nas też inni, jak na przykład pan Mirosław Siedlecki, który jest na każdym proteście i pomogą nam – tłumaczą panie.