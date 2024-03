Do rolników z powiatu aleksandrowskiego dołączyli także myśliwi i pszczelarze. Ponad 100 osób blokuj skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą krajową nr 91. Tworzą się gigantyczne korki. Policja wprowadziła objazdy.

-Poczekam, nie ma problemu. Wychowałem się w rodzinie rolniczej i wiem, o co protestują. Życie na gospodarce jest ciężkie, mimo że jest tyle nowoczesnego sprzętu - mówi kierowca samochodu ciężarowego z powiatu płockiego.

Rolnicy ustawili ciągniki przy DK 91, a także na skrzyżowaniu. Co godzinę na 15 minut możliwy jest przejazd drogą wojewódzką z Ciechocinka do Aleksandrowa Kujawskiego. Od strony uzdrowiska tworzą się ogromne korki, zdezorientowani kierowcy nie wiedzą, jak dojechać do Włocławka lub Torunia.