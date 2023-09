Próba porwania dziecka w Rożnie-Parcele? Mieszkańcy zatrzymali podejrzanego mężczyznę

Wystraszyli się także pozostali rodzice, którzy otrzymali informację o próbie porwania dziecka. Organizowali także wspólne zaprowadzanie i odbieranie dzieci ze szkoły, by zmniejszyć zagrożenie. - W wielu krajach działa coś podobnego, taka sąsiedzka pomoc, angażują się także seniorzy na emeryturze i uważam, że jest to potrzebne - napisała do nas jedna mama, która dała ogłoszenie, że może odebrać pociechy znajomych z SP nr 1 około godz. 13.30 i zaprowadzić dzieci do domów. - Oczywiście w tej sytuacji najważniejsze jest to, by dziecko znało osobę i wypadałoby również powiadomić wychowawcę.