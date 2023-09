Ponad 360 uczniów rozpoczęło rok szkolny w SP nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim. Zdjęcia

Szkoła Podstawowa nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim powstała w 1960 roku. Od 11 listopada 1988 roku placówka nosi imię Józefa Wybickiego.

To szkoła z tradycjami, kończyli ją także rodzice oraz dziadkowie niektórych uczniów.

W tym roku szkolny w murach aleksandrowskiej "Trójki" uczyć się będzie ponad 360 uczniów. Po raz pierwszy w murach szkoły jest 42 pierwszaków. W oddziale "0" uczyć się będzie 19 dzieci.

Do pozostałych klas dołączyli także inni uczniowie.

Rozpoczęcie roku rozpoczęło się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie dyrektor szkoły, Dorota Kowalska, powitała uczniów i grono pedagogiczne.

Z jakimi nastrojami do szkoły wrócili uczniowie?

- Jeszcze nie czuję tego, że jest już szkoła. Gdy zaczną się lekcję, to będzie znak, że pora wracać do nauki - mówi uczeń klasy szóstej.