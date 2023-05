Nietrzeźwa mieszkanka Aleksandrowa Kujawskiego jechała elektryczną hulajnogą

Policjanci „patrolówki” z Aleksandrowa Kujawskiego zatrzymali do kontroli drogowej 41-letnią kobietę, która kierował hulajnogą elektryczną.

W trakcie rozmowy funkcjonariusze wyczuli od kobiety zapach alkoholu i sprawdzili jej trzeźwość. Okazało się, że mieszkanka Aleksandrowa Kujawskiego jest nietrzeźwa i ma 0,7 promila alkoholu w organizmie.

41-latka będzie musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Do zapłaty ma mandat w wysokości 2500 zł.

- Apelujemy o trzeźwość, rozwagę i stosowanie się do przepisów obowiązujących na drodze! Przypominamy, że za jazdę hulajnogą elektryczną po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) grozi mandat karny w wysokości 1000 złotych, natomiast za jazdę hulajnogą w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) wysokość mandatu wzrasta do kwoty 2500 złotych - tłumaczy asp. Marta Błachowicz, oficer prasowa KPP w Aleksandrowie Kujawskim.