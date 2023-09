Inwazja karaluchów w gminie Aleksandrów Kujawski. Mieszkańcy oskarżają Ekoskład. Zdjęcia

Padnięte insekty na podwórkach, przy wejściu do domu i na ulicy. Mieszkańcy gminy Aleksandrów, głównie Rudunek i Służewa Pole zasypują nas zdjęciami karaluchów, które znajdują w pobliżu swoich mieszkań. Obawiają się, że owady wejdą do domów i tam założą swoje gniazda.

Karaluchy w gminie Aleksandrów. Czy to wina Ekoskładu?

Dezynsekcja terenu wokół wysypiska w Służewie

Aleksandrowski sanepid przeprowadził kontrole

- Został poinformowany aleksandrowski Sanepid, który przeprowadził już dwie kontrole. Będziemy występować o ustalenia i zalecenia, dlatego chcemy poczekać na wyniki kontroli, czy jest zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne – tłumaczy Maria Kroll-Makowska, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski.

Mieszkańcy gminy Aleksandrów pokazują na drogę do Ekoskładu, gdzie znajdują martwe karaluchy. - Skoro nie z wysypiska, to skąd pojawiły się wokół naszych domów. To nie kilka sztuk, ale inwazja niemal u każdego z nas – alarmują mieszkańcy. - Nie chcemy, by owady weszły nam do domów, bo nigdy ich nie wytępimy. Chcemy dezynfekcji wokół spółki.