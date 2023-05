Chciał przekupić policjantów z Aleksandrowa Kujawskiego. 46-latek wręczał im łapówkę

Kierujący hondą został zatrzymany do kontroli drogowej. Za kierownicą siedział 46-letni mieszkaniec powiatu włocławskiego. Funkcjonariusze poinformowali mężczyznę o popełnionym wykroczeniu i konsekwencjach, jakie będzie musiał ponieść. Dokładnie to mandat w wysokości 300 zł i 5 punktów karnych za przekroczenie prędkości o 24 km/h.

Policjanci z aleksandrowskiej „drogówki” na DK 91 w okolicach miejscowości Kuczek zauważyli samochód, który poruszał się ze znaczną prędkością. Urządzenie pomiarowe pokazało 94 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 70 km/h.

Mężczyzna, chcąc uniknąć odpowiedzialności i wręczył policjantom 200 złotych, by Ci odstąpili od dalszych czynności.

Teraz 46-latek odpowie nie tylko za przekroczenie prędkości, ale również za wręczenie funkcjonariuszom korzyści majątkowej. Sprawa trafiła do sądu. Za to przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.