Prasówka tygodniowa z 1.10.2023 w Aleksandrowie Kujawskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Tygodniowa prasówka 1.10.2023: 24.09-30.09.2023 Aleksandrów Kujawski: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Aleksandrowie Kujawskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W czwartek 28 września 2023 roku na ul. Szczygłowskiego w Aleksandrowie Kujawskim doszło do kolizji. Sprawcą jest 66-letni mężczyzna. Był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu we krwi. Wkrótce mężczyzna usłyszy zarzuty. Grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności.