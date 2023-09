Najmodniejsze paznokcie na wiosnę i lato 2022. Co proponują stylistki [zdjęcia]

Jasne, pastelowe kolory i wzorki. Stale modny jest róż i klasyczna czerwień. To jak pomalujemy paznokcie zależy tylko od naszego pomysłu. Co najchętniej wybierają panie, co jest modne tej wiosny? Zdradzają stylistki z BeautyMed Concept Lipno. Zobaczcie, być może znajdziecie inspiracje dla siebie.