Tak było na koncercie "Jesienne Melodie". Dyrektor GOPS w Ciechocinku nagrodzona. Zdjęcia i wideo

To była okazja do wspólnego śpiewania, ale także tańca. Wszyscy pod okiem Rafała Schulza mogli nauczyć się nowych tanecznych kroków.

- Takie koncerty są potrzebne, widać to po pełnej sali w Teatrze Letnim - mówi Józef Łyczak, senator RP.

- Koncert to także okazja do odznaczenia pani Ewy Strzeleckiej-Słomkowskiej. Wnioskowałam do pani minister pracy i polityki społecznej o odznaczenie Primus In Agendo, czyli "Pierwszy w działaniu", a pani Ewa jest rzeczywiście pierwsza w działaniu. Pracuje na rzecz seniorów, ale nie tylko - wyjaśniła poseł Joanna Borowiak.

Wyróżniona dyrektor MOPS nie kryła wzruszenia. - To wszystko dzięki moim współpracownikom, pewnie każdy tak mówi, ale gdyby nie oni nie mogłabym realizować swoich pomysłów. To również zasługa moich dzieci i męża. Dziękuję bardzo za wyróżnienie naszej pracy. Nie wiedziałam nic o medalu, zdradził mi to pan przed koncertem, chciałam uciec, ale się nie dało - mówi Ewa Strzelecka-Słomkowska, dyrektor MOPS w Ciechocinku.