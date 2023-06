Minister Andrzej Adamczyk w Aleksandrowie Kujawskim mówił o remoncie dworca [zdjęcia, wideo]

O kosztach remontu zabytku mówił również Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP.

- To piękny zabytek. Miasto chciało go mieć, ale być może było to działanie pochopne. Nie zawsze to dobre działanie, gdy miasta chcą przejąć dworce. Nie jest to słuszne, gdy obiekty mają pełnić funkcje dworca Obejrzałem dworzec w Aleksandrowie, on funkcji dworcowej nie ma. Ten dworzec należy wyremontować, ale jest wiele rzeczy, które trzeba zrobić. Niezbędny jest tu pomysł na zagospodarowanie wszystkich powierzchni. Wykorzystywanych jest tu około 1000 m kw. z ponad 7 tys. m kw. Jako PKP jesteśmy gotowi do podjęcia rozmów, w jaki sposób możemy to wspomóc. Modernizacja tego obiektu to około 150 mln zł - tłumaczył Ireneusz Maślany.