Ponad 17 mln zł na inwestycje w Aleksandrowie Kujawskim. Co zrobią w 2024 roku. Wideo

- To budżet rekordowy. Po stronie dochodów mamy 72 mln zł – tłumaczy Arkadiusz Gralak, burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego. - Na inwestycje przeznaczymy 17 mln złotych. Tych zadań do wykonania w tym roku jest bardzo dużo.

Na inwestycje radni przeznaczyli 17 mln zł, ale z budżetu miasta to ponad 5 mln zł. Miasto chętnie sięga po środki zewnętrze. Jak podkreśla burmistrz Gralak przez trzy lata Aleksandrów Kujawski pozyskał ponad 30 mln złotych.

W 2024 roku miasto chce skorzystać z pierwokupu i przejąć na własność od PKP działkę po „Manhatanie”. Wartość nieruchomości to ponad 300 tys. złotych. - Mam nadzieję, że po latach teren trafi do miasta. Jest nam niezbędny choćby do tego, by wykonać tam inną inwestycję, którą jest budowa przejścia – dodaje burmistrz Gralak.