Uwaga ruch kolejowy w Aleksandrowie Kujawskim wstrzymany. Kilkugodzinne opóźnienia w wielu pociągach

Przyczyną kilkugodzinnych opóźnień są awarie w dwóch pociągach.

Około godz. 17.20 do służb technicznych PLK dotarła informacja o awarii pantografu pociągu relacji Kaliska Kujawskie - Toruń Główny, po godzinie okazało się, że jest awaria pantografu w pociągu Warszawa Wschodnia - Bydgoszcz Główna.

Na dworcu w Aleksandrowie Kujawskim pasażerowie czekają na swoje pociągi, inni wybierają komunikację zastępczą i wsiadają do autobusów. Najbardziej zdenerwowani i zagubieni są kuracjusze. - Nie mogę wrócić do sanatorium i nie wiem co robić. Nie wiem, kogo się zapytać. Na dworcu wszystko zamknięte - opowiada dziennikarce "Pomorskiej" 70-letnia mieszkanka Warszawy.

- Przyjechałam wcześniej, widocznie nie potrzebnie. Teraz z koleżanką złożymy się na taksówkę i pojedziemy do Torunia, tam będzie inny pociąg. Na szczęście syn mi wszystko sprawdził - dodaje mieszkanka Gdańska.