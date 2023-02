Koza Broniszewo odwiedza domy. To najmłodsza koza na Kujawach [zdjęcia, wideo]

Maciej od ponad siedmiu lat interesuje się kujawskim zwyczajem końca karnawału. Pierwszych przebierańców zobaczył w przedszkolu, gdy miał niespełna cztery lata. Miłość do kozy trwa. Wszystkie stroje przygotowuje sam, może liczyć na pomoc rodziców i innych osób.

11-letni Maciej Kulpa kultywuje tradycje i reaktywował kozę w Służewie. Od pięciu lat z kolegami odwiedza domy w okolicach. To jedna, z najbardziej wyczekanych kóz w okolicy. Mieszkańcy chętnie otwierają swoje domy, wrzucają pieniądze do puszki i słodycze na późniejszą zabawę.

„Chodzenie z kozą” związane jest z zapustami, czyli czasem przypadającym na koniec karnawału, od tłustego czwartku do wtorku przed Środą Popielcową. To zwyczaj spotykany na Kujawach. Maszkary odwiedzają domy i kolędują, a odwiedziny kozy mają zapewnić szczęście i przynieść obfite plony.

Koza to najważniejszy element dziedzictwa niematerialnego województwa Kujawsko-Pomorskiego. Od 2020 roku jest na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.