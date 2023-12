W Aleksandrowie nagrodzono najlepsze kolaże z twórczością Szymborskiej. Zdjęcia i wideo

Konkurs na najciekawszy kolaż z twórczością Szymborskiej w tle zorganizowali Środowiskowy Dom Samopomocy im. prof. Jana Władysława Piltza oiraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Aleksandrowie Kujawskim.

- Konkurs został zorganizowany został w roku Wisławy Szymborskiej, w roku setnych urodzin naszej poetki, noblistki i wielkiej miłośniczki wyklejanek - zaznacza Edyta Hermanowska, kierownik ŚDS w Aleksandrowie Kujawskim. - Szymborska sama tworzyła kolaże i wręczała je przyjaciołom.

Na konkurs nadesłano ponad 60 prac z całego województwa. Jury w składzie: Arkadiusz Gralak, burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego, Edyta Hermanowska, Weronika Koźmińska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Zuzanna Drużyńska, terapeuta zajęciowy z ŚDS miało trudny wybór. Najciekawsze kolaże nagrodzono w kilku kategoriach wiekowych.

- Bardzo lubię Wisławę Szymborską i jej wiersz "Nic dwa razy" do niego stworzyłam pracę - opowiada Antonia Kosińska z Publicznej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego, która zdobyła pierwsze miejsce w kategorii od 6 do 10 lat. - Inspiracje czerpałam z wiersza, czytałam go kilka razy.