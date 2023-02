Koza Wólka chodzi od 35 lat. Przygotowania do sezonu 2023 zakończone [zdjęcia]

Zaczynali jako mali, ośmioletni chłopcy, wzorując się na starszej kozie z Wólki. Tradycję przekazują z pokolenia na pokolenie, tylko po to, by nie zaginęła. Teraz w kozie pójdą ojcowie i synowie. Najmłodszy uczestnik ma 11 lat. - Kiedyś z Wólki ruszały trzy kozy. Była dorosła, średnia i my dzieciaki – opowiada Mariusz Pacek z Aleksandrowa Kujawskiego. - Wychowałem się na Wólce, więc tu chodzę.

- Dawniej zimy były inne. Śnieg, mróz, ale się szło. Zabawa była doskonała. Tak jest do tej pory, tylko pogoda inna. Najważniejsze żeby nie padało - dodaje Stefan Rosołowski.

Koza Wólka podtrzymuje tradycje. Ta ekipa chodzi o 35 lat. Ewelina Fuminkowska

Pierwszy raz ruszyli 35 lat temu. Ekipa przez te lata się zmieniała, zmieniały się stroje, ale pozostała ta sama pasja. Po raz pierwszy z kozą ruszy Marcin z Opok. - Kolega organizuje, potrzebowali osób, więc się zgłosiłem. Nie żałuję.