W GOK w Służewie przybliżyli kulturę myśliwską. Koncert, wystawa zdjęć i degustacja dziczyzny. Zdjęcia i wideo

Gminny Ośrodek Kultury w Służewie po raz drugi zaprosił na imprezę "Pojedziemy na łów". Wydarzenie miało przybliżyć kulturę myśliwską i pokazać piękno przyrody.

- Pomysł na zorganizowanie takiego wydarzenia przyszedł mi już kilka lat temu do głowy - mówi Maciej Maciejewski, dyrektor GOK w Służewie. - To na pewno świetny sposób na spędzenie niedzielnego wieczoru. Mamy degustację potraw z dziczyzny, koncert znanego zespołu muzyki myśliwskiej, a także wystawę zdjęć. Za rok to może być pokaz malarstwa, ale warto obejrzeć niezwykłe fotografie.